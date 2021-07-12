Верещук: Кабмин добавит по 2000 грн военным, которым пенсию назначили до 2018 года. Но еще нужен закон, регулирующий индексацию военных пенсий
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Наконец Кабмин взялся за военные пенсии. Парламент предыдущего созыва допустил законодательную ошибку, в результате которой назначенные до 2018 года военные пенсии не индексировались. Это создало несправедливую ситуацию, когда пенсии [назначенные] до 2018 года меньше, чем пенсии после 2018 года. Как депутат я получила много обращений от военных пенсионеров. По этому поводу мы много раз обращались в Кабмин и Офис президента. Понятно, что проблема была, в том числе из-за нехватки денег в Пенсионном фонде.
Но по инициативе президента Зеленского Кабмин, надеюсь, уже с июля добавит по 2000 грн военным пенсионерам, которым пенсия была назначена до 2018 года. А это почти 400 тыс. бывших военных.
Это не является окончательным решением проблемы. Нужен закон, который четко урегулирует индексацию военных пенсий, назначенных до 2018 года.
А пока шаги президента и Кабмина делают ситуацию хотя бы более справедливой.
Источник: Ірина Верещук / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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