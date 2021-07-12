Верещук: Кабмин добавит по 2000 грн военным, которым пенсию назначили до 2018 года. Но еще нужен закон, регулирующий индексацию военных пенсий

Наконец Кабмин взялся за военные пенсии. Парламент предыдущего созыва допустил законодательную ошибку, в результате которой назначенные до 2018 года военные пенсии не индексировались. Это создало несправедливую ситуацию, когда пенсии [назначенные] до 2018 года меньше, чем пенсии после 2018 года. Как депутат я получила много обращений от военных пенсионеров. По этому поводу мы много раз обращались в Кабмин и Офис президента. Понятно, что проблема была, в том числе из-за нехватки денег в Пенсионном фонде.

Но по инициативе президента Зеленского Кабмин, надеюсь, уже с июля добавит по 2000 грн военным пенсионерам, которым пенсия была назначена до 2018 года. А это почти 400 тыс. бывших военных.

Это не является окончательным решением проблемы. Нужен закон, который четко урегулирует индексацию военных пенсий, назначенных до 2018 года.

А пока шаги президента и Кабмина делают ситуацию хотя бы более справедливой.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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