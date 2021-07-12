 

Верещук: Кабмин добавит по 2000 грн военным, которым пенсию назначили до 2018 года. Но еще нужен закон, регулирующий индексацию военных пенсий

12.07.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наконец Кабмин взялся за военные пенсии. Парламент предыдущего созыва допустил законодательную ошибку, в результате которой назначенные до 2018 года военные пенсии не индексировались. Это создало несправедливую ситуацию, когда пенсии [назначенные] до 2018 года меньше, чем пенсии после 2018 года. Как депутат я получила много обращений от военных пенсионеров. По этому поводу мы много раз обращались в Кабмин и Офис президента. Понятно, что проблема была, в том числе из-за нехватки денег в Пенсионном фонде.

Но по инициативе президента Зеленского Кабмин, надеюсь, уже с июля добавит по 2000 грн военным пенсионерам, которым пенсия была назначена до 2018 года. А это почти 400 тыс. бывших военных.

Это не является окончательным решением проблемы. Нужен закон, который четко урегулирует индексацию военных пенсий, назначенных до 2018 года.

А пока шаги президента и Кабмина делают ситуацию хотя бы более справедливой.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Россия грозит ответственностью за призыв «Крым – это Украина» 

14.07 / Первую четверть в школах Казахстана решили провести дистанционно

03.07 / ВШЭ решила реорганизовать несколько факультетов

13.09 / «Единая Россия» побеждает на Дальнем Востоке

11.01 / Появилась новая гипотеза о причинах безжизненности Венеры

11.09 / Экс-сотрудник угрозыска рассказал об обязанностях Ефремова перед общаком

12.08 / Порошенко обратился к Лукашенко

28.09 / Число случаев COVID-19 в Украине превысило 200 тыс., между Азербайджаном и Арменией идут бои. Главное за день

31.05 / Ванникова прокомментировала слухи о романе с фронтменом группы Kozak System

24.06 / Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика