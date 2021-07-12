 

В Кремле оценили продление санкций ЕС против России

12.07.2021, 12:50, Новости дня
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Решение Евросоюза продлить санкции в отношении РФ не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», – сказал пресс-секретарь, добавив, что, «конечно, такие решения никоим образом не отрывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», передает ТАСС.

Ранее в понедельник министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против РФ еще на шесть месяцев – до 31 января 2022 года. 



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