В Кремле оценили продление санкций ЕС против России

Решение Евросоюза продлить санкции в отношении РФ не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях», – сказал пресс-секретарь, добавив, что, «конечно, такие решения никоим образом не отрывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», передает ТАСС.

Ранее в понедельник министры иностранных дел Европейского союза формально оформили продление экономических санкций против РФ еще на шесть месяцев – до 31 января 2022 года.