Австрия призвала ЕК реагировать на использование «мигрантов как оружие»

Еврокомиссия должна принять меры в ответ на попытки Белоруссии, Афганистана и Турции использовать мигрантов в качестве оружия против Евросоюза, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Он подчеркнул, недавние сообщения о намерении Афганистана приостановить депортации на три месяца абсолютно неприемлемы, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что нам, как Евросоюзу, нужно медленно принимать к сведению, что все больше стран намерены использовать миграцию в качестве оружия против нас – (президент Александр) Лукашенко в Белоруссии, теперь Афганистан, до этого (президент Тайип) Эрдоган с Турцией», – сказал Шалленберг.

По его мнению, что ЕК и ЕС «нужно проснуться», чтобы начать использовать все возможности в финансовой области, в сфере политического развития, в торговле, «потому что мы не можем просто так сносить то, когда другие страны хотят использовать миграцию как оружие против ЕС, в качестве давления на ЕС».

Ранее в понедельник на литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.

До этого группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой сообщил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.

В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.