 

В Южной Корее Minecraft признали игрой для взрослых

12.07.2021, 9:16, Новости дня
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“Закон Золушки” был принят в 2011 году. Он запрещает детям до 16 лет играть в компьютерные видеоигры с полуночи до 6.00. Это вынудило разработчиков видеоигр принимать дополнительные меры для соблюдения закона, например, вводить систему блокировки доступа к играм в ночное время.

Однако компания Microsoft, которая владеет правами на Minecraft, никаких дополнительных мер контроля не ввела. Вместо этого корпорация ввела возрастное ограничение для пользователей игры в Южной Корее – они должны быть старше 19 лет.

Microsoft в заявлении, которое цитирует Yonhap, говорит, что “работает над долгосрочным решением” проблемы, которое представит уже в этом году.

Вместе с тем из-за блокировки Minecraft для детей геймеры создали онлайн-петицию на сайте президента Южной Кореи с призывом отменить “закон Золушки”. По состоянию на 11 июля она набрала более 105 тыс. подписей.

В петиции отмечается, что Microsoft начала переносить данные о пользовательских аккаунтах в свою игровую платформу Xbox, где и требуется верификация возраста пользователя. Из-за этого Minecraft в Южной Корее фактически стала игрой для взрослых.

Контекст:

Minecraft – одна из самых популярных в мире видеоигр жанра песочница, она продалась тиражом в 200 млн копий по всему миру. У игры 140 млн активных пользователей. В игре можно строить замки или придумывать механизмы, охотиться на монстров, искать сокровища, заниматься фермерством или путешествовать по гигантской вселенной вместе с друзьями. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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