“А ей все 20 лет?”. 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье

“Это прекрасно”, – написала она.

Певица пробежала перед камерой в желтом тонком облегающем платье.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“А ей все 20 лет?” – спросил подписчик khamkhoevartur3.

В тот же день певица опубликовала два снимка, сделанных в процессе этой съемки.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома.

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