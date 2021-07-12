 

11 июля на Донбассе боевики нарушили перемирие восемь раз – штаб ООС

12.07.2021, 7:28, Новости дня
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“11 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов), Новоселовка (из минометов калибра 82 мм), Нью-Йорк (из станковых противотанковых гранатометов), Широкино (из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов), Авдеевка (из ручных противотанковых и подствольных гранатометов).

“Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения”, – отметили в пресс-центре.

12 июля по состоянию на 7.00 боевики, по данным штаба ООС, режим прекращения огня еще не нарушали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1566286323763657/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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