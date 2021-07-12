 

Свитолина опустилась в мировом рейтинге теннисисток

12.07.2021, 7:28, Новости дня
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Украинку обогнали София Кенин из США (она теперь четвертая ракетка мира) и Бьянка Андрееску из Канады (пятая). Находившаяся ранее на третьей позиции Симона Халеп из Румынии опустилась сразу на шесть строчек.

На завершившемся накануне в Лондоне турнире Большого шлема Wimbledon Свитолина в одиночном разряде проиграла во втором круге.

Также ухудшила место в мировом рейтинге вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, не игравшая до недавних пор из-за дисквалификации. Сейчас она 44-я ракетка мира (минус шесть позиций).

Марта Костюк поднялась на три строчки в рейтинге и занимает сейчас 67 место.

Наибольший рывок вверх среди украинок сделала Ангелина Калинина – плюс 30 строчек, 95 ракетка мира.

Другие представители Украины в топ-200 рейтинга WTA занимают такие места:

Катарина Завацкая – 144-е (минус 20);
Катерина Козлова – 154-е (плюс три);
Леся Цуренко – 163-е (плюс пять).

Лидером мирового рейтинга остается Эшли Барти из Австралии. 10 июля она выиграла Wimbledon.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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