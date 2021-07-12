В Китае изготовили гибкий лед

Для того чтобы добиться поставленной цели, китайские ученые буквально «выращивали» его крошечными кусочками или прядями. В результате они получили ледяную массу, которая легко изгибается, скручивается, приобретая нужную форму.

По словам разработчиков новой технологии, позже лед можно возвращать в исходную форму. Такой гибкости еще никому никогда не удавалось достичь, утверждают специалисты.

Температура такой ледяной массы может поддерживаться на уровне минус 50 градусов по Цельсию. Пока создатели технологии не готовы говорить о конкретном применении своей технологии. Однако они говорят, что сфер для использования эластичного льда можно найти немало. О себестоимости ученые пока также умалчивают.