 

В Китае изготовили гибкий лед

12.07.2021, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для того чтобы добиться поставленной цели, китайские ученые буквально «выращивали» его крошечными кусочками или прядями. В результате они получили ледяную массу, которая легко изгибается, скручивается, приобретая нужную форму.

По словам разработчиков новой технологии, позже лед можно возвращать в исходную форму. Такой гибкости еще никому никогда не удавалось достичь, утверждают специалисты.

Температура такой ледяной массы может поддерживаться на уровне минус 50 градусов по Цельсию. Пока создатели технологии не готовы говорить о конкретном применении своей технологии. Однако они говорят, что сфер для использования эластичного льда можно найти немало. О себестоимости ученые пока также умалчивают.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Малышева призналась в несоблюдении правил безопасности во время COVID-19

21.05 / Поплавский: Для меня важно, чтобы украинская песня доминировала в информационном пространстве

13.06 / В Китае на рынке взорвался газ, есть погибшие

09.02 / Euronews – высшее образование в ЕС страдает от негативных последствий пандемии

07.07 / СК собрался предъявить Верзилову обвинение по делу о неуведомлении о втором гражданстве

30.06 / Лукашенко вылетел в Россию для участия в церемонии открытия мемориала подо Ржевом

28.11 / Рада заслушает отчет об эффективности “карантина выходного дня” – Арахамия

29.07 / Грузинское общество, коронавирус и дезинформация 

10.01 / Пенс допустил возможность отстранения Трампа от поста президента США

04.03 / Суд по делу Окуевой сегодня рассмотрит ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика