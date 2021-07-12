 

Миллиардер Ричард Брэнсон возвратился из космического путешествия

12.07.2021, 3:52, Новости дня
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Это было небольшое космическое путешествие, за которым следил весь мир. Ричард Брэнсон, известный миллиардер и основатель высокотехнологической компании Virgin Galactic на космолете Unity-22, который был выпущен в ней, совершил суборбитальный полет.

Брэнсон и еще пятеро членов экипажа поднялись на высоту около ста километров, успели почувствовать невесомость и убедиться, что Земля действительно круглая. Старт произошел с борта другого самолета, который поднял космолет на 15 км над поверхностью Земли.

Ранее СМИ очень внимательно следили за ходом подготовки к полету Брэнсона, который, как и ожидалось, только на 9 дней опередил своих конкурентов из Blue Origin. Похоже, суборбитальные полеты вскоре станут делом обыденным. Однако их не следует путать с полетами на низкой орбите, где находится МКС и первым побывал Юрий Гагарин. Это километров на 200-250 выше.



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