 

В Черкассах мужчина ранил ножом двух человек – полиция

11.07.2021, 21:36, Новости дня
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“На перекрестке улиц Пацаева и Чигиринской между тремя мужчинами возник конфликт. 55-летний черкащанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил давнюю обиду на своих двоих знакомых. Он достал нож и нанес 45-летнему и 28-летнему товарищам ранения в брюшную полость”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина с ножом задержан, ему планируют объявить подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1154972064988325

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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