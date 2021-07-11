В Черкассах мужчина ранил ножом двух человек – полиция

“На перекрестке улиц Пацаева и Чигиринской между тремя мужчинами возник конфликт. 55-летний черкащанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил давнюю обиду на своих двоих знакомых. Он достал нож и нанес 45-летнему и 28-летнему товарищам ранения в брюшную полость”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина с ножом задержан, ему планируют объявить подозрение по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1154972064988325

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