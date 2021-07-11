 

Россия продавала вакцину “Спутник V” через фирму из ОАЭ, которая связана с королевской семьей – расследование The Moscow Times

11.07.2021, 21:36, Новости дня
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Препарат “Спутник V” продавала компания Aurugulf Health Investments. Ее создали в конце 2020 года, ее руководство связано королевской семьей ОАЭ. По данным журналистов, Российский фонд прямых инвестиций дал компании эксклюзивные права на продажу вакцины по всему миру. Шейх Ахмед Далмук аль-Мактум, один из представителей королевской семьи, выступает в качестве главного партнера по сделкам, отметило издание.

О связях между Россией и ОАЭ по продаже вакцины “Спутник V” в развивающихся странах впервые написало норвежское издание VG в расследовании, которое опубликовано 3 июня этого года. В нем говорилось о доставке в Аккру, столицу Ганы, 3,4 миллиона доз вакцины “Спутник V”.

The Moscow Times подтвердило причастность дубайской фирмы к поставке “Спутника V” по крайней мере в четыре вышеуказанных страны и, возможно, в ЮАР,  Индонезию и Кению.

Aurugulf Health Investments заключила контракты, предусматривающие стоимость одного компонента вакцины от $19 до $24 долларов. Правительство РФ объявляло стоимость дозы препарата на уровне $9,95. По такой цене вакцину продавали в Венгрию и Словакию.

Информация о завышенной стоимости закупки препарата “Спутник V” вызвала возмущение оппозиционных политиков в тех странах, куда ее продавала компания из Дубая, пишет The Moscow Times.

Власть Ганы и Гайаны заявила, что пыталась договориться напрямую с российским правительством, но их направили в  Aurugulf Health Investments. Некоторые страны жаловались на невыполнение Россией обязательств по поставкам вакцины. Ливан заказал миллион доз российской вакцины до конца августа, но в итоге получил около 80 тыс.

Аналитическая компания Airfinity сообщила, что Россия экспортировала 22 млн доз вакцины с начала пандемии коронавируса, говорится в расследовании. 

Контекст:

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 11 июля этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 67 странах.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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