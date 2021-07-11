Парламентские выборы в Молдове выиграла президентская партия – экзит-полл

Данные опроса показывают, что партию “Действие и солидарность” поддерживают 55,1% избирателей.

5-процентный барьер преодолевают также, согласно экзит-поллу, блок коммунистов и социалистов (24%) и национал-консервативная партия “Шор” (8,1%).

Близкой к попаданию в парламент находится блок Ренато Усатого (4,4%). У остальных семи политических сил – менее 2% у каждого.

Скриншот: WatchDog.MD / Facebook

NewsMaker отмечает, что исследование проводилось по телефону из-за коронавирусной инфекции, было опрошено 2764 человека, погрешность выборки – до 2,6%. По данным организаторов опроса, отказались отвечать на вопрос 32,3% респондентов.

По данным ЦИК, на которые ссылается издание, явка на парламентских выборах составила около 48%. Голосование проходило в Молдове с 7.00 до 21.00.

Контекст:

28 апреля Санду распустила парламент страны. 15 апреля КС Молдовы рассмотрел запрос Санду, в котором президент Молдовы просила суд констатировать обстоятельства, которые позволяют распустить парламент. КС постановил, что основание для роспуска парламента – невозможность сформировать правительство.

Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы Молдовы 24 декабря 2020 года.

Днем ранее тогдашний премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку. Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.

В феврале 2021 года Санду выдвигала в премьеры Наталью Гаврилицу, но ее кандидатуру не поддержал ни один депутат.

25 марта депутаты от партии социалистов и их союзники из “Шор” и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу кандидата на должность премьера Игоря Гросу, писало издание NewsMaker. Гросу выдвинула в премьер-министры лично Санду. Слушания в парламенте не состоялись из-за отсутствия кворума.

26 марта Санду пригласила парламентские фракции на консультации по его роспуску согласно ч. 1 ст. 85 конституции Молдовы. “В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент”, – говорится в тексте статьи.

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