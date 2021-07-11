 

Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2»

11.07.2021, 21:16, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба.

В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс».

Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2».

Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2».



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