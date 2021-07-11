 

В Черновцах перевернулась служебная машина полиции, пострадали правоохранители

11.07.2021, 20:42, Новости дня
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“Сотрудники УПО, получив сообщение о срабатывании сигнализации в одном из домов в Черновцах, двигались по улице Головной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на вызов. На улице Южно-Кольцевой 58-летний водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал спецсигналы служебного автомобиля и не предоставил ему преимущества в движении. В результате столкновения двух транспортных средств служебный автомобиль перевернулся”, – говорится в сообщении.

У двух полицейских в больнице диагностировали сотрясения головного мозга, отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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