 

“Для целевых соцвыплат”. В Нацбанке рассказали о возможных вариантах использования электронной гривны

11.07.2021, 19:48, Новости дня
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“Вариант использования е-гривны как инструмента для целевых социальных выплат занимает предпоследнее место по количеству набранных баллов. В то же время 77% респондентов поддержали этот вариант в случае, если на базе электронной гривны будут введены “программируемые” целевые деньги для осуществления государством выплат (которые могут быть потрачены исключительно на конкретные цели или в конкретный период времени)”, – говорится в сообщении.

НБУ проводил опрос среди 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.

Регулятор отмечает, что после опроса и с учетом международного опыта будут изучаться такие варианты использования электронной гривны:

е-гривна для розничных безналичных платежей с возможным функционалом “программируемых” денег и возможностью осуществления целевых социальных выплат;
е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
е-гривна для трансграничных платежей.
Контекст:

Изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) – е-гривны – Национальный банк Украины начал в 2016 году. В 2018 году было проведено пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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