 

В Киевской области перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры

11.07.2021, 16:08, Новости дня
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на Гостомелськом шоссе.

“На месте много скорых, приехали патрульные и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются”, – отметили в посте. 

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/245098853798099/

В комментариях к посту публиковали видео с регистраторов перевернувшейся маршрутки.

Телеканал “Украина 24” сообщил, что пострадали восемь человек. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.

“У одного мужчины диагностировали перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницу в городе Буча”, – сообщили журналисты.

Полиция пока не прокомментировала происшествие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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