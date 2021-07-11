В Киевской области перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на Гостомелськом шоссе.
“На месте много скорых, приехали патрульные и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются”, – отметили в посте.
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/245098853798099/
В комментариях к посту публиковали видео с регистраторов перевернувшейся маршрутки.
Телеканал “Украина 24” сообщил, что пострадали восемь человек. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.
“У одного мужчины диагностировали перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницу в городе Буча”, – сообщили журналисты.
Полиция пока не прокомментировала происшествие.
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