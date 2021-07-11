 

Жираф в израильском зоопарке предсказал победу Англии на Евро-2020

11.07.2021, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В израильском зоопарке жираф предсказал победу Англии в финале чемпионата Европы.

«До финального матча чемпионата Европы еще семь часов, но жираф Шели из зоопарка «Сафари» в Рамат-Гане уже предсказывает победителя!» – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы израильского МИД.

На видеозаписи перед жирафом стоят два ведра – с флагами Италии и Англии. Жираф опускает голову в ведро с британским флагом.

Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе «Уэмбли» в 22.00 мск. Там встретятся сборные Италии и Англии.

Ранее сообщалось, что на финале чемпионата Европы по футболу, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, могут оказаться миллионы летающих муравьев: матч пройдет во время брачного периода насекомых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / “Профиль один в один”. В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца

25.03 / Сборная РФ по футболу обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

19.09 / Названа цена российского лекарства от коронавируса

20.08 / Эксперты: Запад должен более активно поддерживать новые выборы в Беларуси

31.07 / С начала года на Донбассе погибло восемь мирных жителей – ОБСЕ

15.03 / Итальянская прокуратура наложила арест на партию вакцины AstraZeneca

07.08 / Дегтярев дал установку своим министрам

17.08 / Неизвестные сожгли автомобиль журналистов “Схем”

04.09 / Украина запретила въезд венгерскому топ-чиновнику

15.03 / Один из медиков в Норвегии умер после вакцинации AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика