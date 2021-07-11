Жираф в израильском зоопарке предсказал победу Англии на Евро-2020

В израильском зоопарке жираф предсказал победу Англии в финале чемпионата Европы.

«До финального матча чемпионата Европы еще семь часов, но жираф Шели из зоопарка «Сафари» в Рамат-Гане уже предсказывает победителя!» – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы израильского МИД.

На видеозаписи перед жирафом стоят два ведра – с флагами Италии и Англии. Жираф опускает голову в ведро с британским флагом.

Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе «Уэмбли» в 22.00 мск. Там встретятся сборные Италии и Англии.

Ранее сообщалось, что на финале чемпионата Европы по футболу, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, могут оказаться миллионы летающих муравьев: матч пройдет во время брачного периода насекомых.