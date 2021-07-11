 

Синоптик рассказала, когда начнет спадать жара в Украине

11.07.2021, 14:22, Новости дня
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Она отметила, что 11 июля вечером на юге Украины возможны кратковременные грозовые дожди.

“Отдельные локальные дожди может даже забросить 11 июля в Полтавскую область, а также ожидаются осадки с грозами завтра в Карпатах. Но все равно жаркий сухой воздух будет доминировать в Украине в воскресенье. Температура воздуха в большинстве областей составит +30…+34 °C. В Киеве 11 июля будет с солнцем, высоким атмосферным давлением, сухой окружающей средой и максимальной температурой воздуха +30…+33 °C. Ослабление жары в Украине – с 19–20 июля”, – написала синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4670909226272352


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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