 

Вертолет таможни Испании упал в море во время преследования наркоторговцев

11.07.2021, 12:48, Новости дня
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Вертолет таможенный службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива в ходе операции против наркоторговец, один человек погиб, информирует газета Mundo.

Как отмечает газета, причины крушения неизвестны. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье, вертолет упал в воду недалеко от берега. Один из трех членов экипажа, механик, погиб в результате крушения, еще двух удалось спасти, передает РИА «Новости».

Как сообщили источники в Гражданской гвардии Испании, в последние дни деятельность наркоторговцев в районе активизировалась.

Ранее при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека.



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