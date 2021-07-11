Вертолет таможни Испании упал в море во время преследования наркоторговцев
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Вертолет таможенный службы Испании упал в море в районе Гибралтарского пролива в ходе операции против наркоторговец, один человек погиб, информирует газета Mundo.
Как отмечает газета, причины крушения неизвестны. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье, вертолет упал в воду недалеко от берега. Один из трех членов экипажа, механик, погиб в результате крушения, еще двух удалось спасти, передает РИА «Новости».
Как сообщили источники в Гражданской гвардии Испании, в последние дни деятельность наркоторговцев в районе активизировалась.
Ранее при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека.
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