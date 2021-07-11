 

CNBC – всё больше американских женщин вынуждены выбирать карьеру вместо материнства

11.07.2021, 10:40, Новости дня
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Прирост населения в США в настоящее время находится на минимальном уровне с 1930-х годов, передаёт CNBC. По мнению аналитиков, это связано с тем, что всё больше американских женщин откладывают материнство, чтобы сосредоточиться на карьере и достижении финансовой стабильности. При этом связанный с пандемией COVID-19 карантин и изоляция не принесли заметного всплеска рождаемости, как надеялись некоторые эксперты.

Всё больше и больше американских женщин решают вообще не заводить детей или откладывают эти планы на будущее. И это привело к самому медленному приросту населения США с 1930-х годов. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рождаемость в США с 2007 года снижается. А для женщин в возрасте 20 с небольшим лет этот показатель снизился с тех пор на 40 процентов.

Так что же за этим стоит? Мы попросили корреспондента CNBC Контессу Брюэр во всём разобраться.

ОТЕЦ: Это так мило!

МАТЬ: Да, очень мило. 

Как и многие молодые женщины, Ребекка Хохрайтер откладывала рождение детей, чтобы подняться по служебной лестнице. 

РЕБЕККА ХОХРАЙТЕР, исполнительный директор: Думаю, что в свои 20 лет я жила типичной городской жизнью для жителя Нью-Йорка. Я просто постоянно работала, делала карьеру и много путешествовала. 

Карьерные амбиции — лишь один из факторов, негативно влияющих на показатели рождаемости в США, которые неуклонно снижаются с 2007 года. Эксперты говорят, что на женщин влияет и финансовая нестабильность, а также растущая стоимость жилья и ухода за детьми. По их словам, самый большой вклад вносит также и сократившееся число нежелательных беременностей среди подростков и очень молодых женщин. 

КЕЙТЛИН МАЙЕРС, профессор экономики в колледже Миддлбери: Особенно это касается женщин моложе 25 лет. Причём такой спад происходит всюду — и в городах, и в сельской местности, это наблюдается везде. Нынешнее поколение не отрывается от своих смартфонов, поэтому они просто не занимаются сексом так часто, как это было раньше.  

Многие задавались вопросом, может ли секс в период домашней изоляции во время пандемии привести к бэби-буму. Но пока это больше похоже на спад рождаемости. 

КЕЙТЛИН МАЙЕРС: Все предварительные свидетельства, которые у нас есть прямо сейчас, говорят о том, что текущий год станет годом снижения рождаемости. 

Исследователи также пытаются выяснить, отказываются ли женщины от материнства вообще — или просто откладывают создание семьи на потом? А Ребекка сейчас не только исполнительный директор, но и мать.

РЕБЕККА ХОХРАЙТЕР: Мне как раз исполнилось 35, когда у нас родилась дочь — как вы знаете, таких называют «старородящими». Это чудесный термин, конечно, когда ты всё ещё молод и здоров. 

Врачи обеспокоены тем, что женщины не осознают, что позднее материнство чревато повышенным риском бесплодия и осложнений при беременности. 

МАРИЯ КОСТАНТИНИ-ФЕРРАНДО, эндокринолог в Клинике репродуктивной медицины Нью-Джерси: Между пациентом и врачом всегда идёт откровенный и честный разговор, между семейной парой и врачом — в рамках разумного. Вы можете стимулировать организм только до определённого момента. Тело есть тело, и мы не можем выйти за пределы человеческой физиологии. 

Каковы долгосрочные последствия падения рождаемости? Что же, в других странах мы уже наблюдаем кризисную ситуацию в сфере ухода за стареющим населением: слишком много пожилых людей — и слишком мало молодёжи, способной их обеспечивать, либо на рынке труда уже не хватает работоспособного населения, чтобы двигать экономику. Эксперты, с которыми мы обсуждали эту тему, призывают экономистов, общественных деятелей и политиков заняться поиском решений для этой важной проблемы прямо сейчас.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.



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