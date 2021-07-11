 

Newsweek – они всё чувствуют — в Британии запретят готовить лобстеров по старинке

11.07.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Великобритания может пополнить список стран, запретивших готовку лобстеров живьём в кипятке, пишет Newsweek: соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в парламент. По словам экспертов, лобстеры являются животными, способными чувствовать боль, а следовательно, процесс готовки в кипятке является необязательно жестоким.


Reuters

Традиционный метод готовки лобстеров, заключающийся в погружении их живьём в кипяток, в последнее время вызвал множество дискуссий, пишет Newsweek: несколько стран полностью запретили подобную практику. Теперь к списку этих стран может присоединиться Великобритания.

Как пишет издание, многие исследователи пришли к выводу, что лобстеры являются существами, способными чувствовать боль. «Имеются существенные научные доказательства в подтверждение того, что лобстеры являются существами, способными чувствовать и испытывать боль», — приводит издание слова научного эксперта Стефани Ю. Говоря о способе готовки в кипятке, Стефани Ю отмечает, что этот процесс вызывает у лобстеров «психологический шок», поскольку животное «испытывает ужасные муки на протяжении примерно двух минут, до того как перестаёт двигаться».

Таким образом, практика готовки лобстеров в кипятке живьём является проявлением необязательной жестокости, считает Стефани Ю. Соответствующий законопроект о её запрете сейчас проходит рассмотрение в палате лордов, пишет Newsweek. Отмечается, что в законопроект внесут правки: он будет расширен, чтобы относиться не только к лобстерам, но и к осьминогам, крабам, кальмарам и прочим животным, способным испытывать боль. Согласно закону, перед кипячением животных необходимо будет оглушить.

Издание напоминает, что попытки запретить практику готовки в кипятке живьём предпринимались ещё в 2018 году, когда в адрес британского правительства была составлена соответствующая петиция. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.06 / Защита блогера Хованского решила обжаловать его арест

30.04 / Кабмин запретил въезд из Индии со 2 мая из-за коронавируса – Ляшко

20.01 / Депутат Киевсовета Терентьев объяснил, как действовать, если абонент считает сумму в платежке завышенной

15.12 / Убийцу девяти человек приговорили к смертной казни в Японии

04.06 / Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии

05.07 / Эксперт: Партия власти наиболее эффективно выстроила диалог с избирателем

07.07 / Полиция отпустила Собчак

27.04 / В Киеве задержали подростка, убившего родителей и брата, рядом с их телами он жил несколько дней – полиция

08.09 / “Ответственный – Путин”. Конгрессмены в США призвали ввести “карательные” санкции за отравление Навального

06.08 / В Совфеде упрекнули США в мании величия в ситуации с «Северным потоком – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика