N-TV – любимые немцами места летнего отдыха стали источниками заражения

Излюбленные места летнего отдыха немцев и других европейцев стали очагами распространения коронавирусной инфекции, предостерегает телеканал N-TV. Особенно значительно заражаемость выросла в Испании и Португалии, а также в Великобритании и на Кипре. Главной причиной роста заболеваемости считается «дельта»-штамм и ослабление ограничительных мер.



Reuters

После тяжёлых месяцев локдауна многие граждане Германии мечтают о беззаботном летнем отпуске, однако именно в любимых местах отдыха немцев в последнее время стремительно растёт число заражений, предостерегает немецкий телеканал N-TV.

Ещё несколько недель назад ситуация с коронавирусом в Европе выглядела гораздо более многообещающей. На фоне низких показателей заражаемости многие планировали свои отпуска, бронировали поездки и билеты на самолёт. Однако теперь, когда отпускной сезон начался, положение во многих областях существенно ухудшилось. Причина этого в распространении «дельта»-штамма, а также ослабленные во многих местах ограничительные меры. Сейчас число заражений в любимых местах отдыха европейцев резко пошло на рост.

Довольно серьёзно за последние недели оно увеличилось в Испании. Высокую заражаемость объясняют распространением «дельта»-штамма и большим числом заболевших среди молодёжи. Правительство Германии уже отреагировало на эту тревожную тенденцию и объявило Испанию зоной риска. До сих пор к ней относились только 6 из 17 испанских регионов. Особенно велика заражаемость в Каталонии, где с пятницы решено ограничить ночную жизнь. По возвращении из Испании на родину немцы должны доказать, что не заразились коронавирусом. Для этого необходимо предъявить отрицательный тест, свидетельство о перенесённом ранее заболевании коронавирусом или о полной вакцинации. В противном случае нужно пройти десятидневный карантин.

В начале года проблемным ребёнком Европы считалась Португалия. Третья волна яростно набросилась на страну, но с помощью жёстких ограничительных мер Португалии удалось переломить ситуацию и снизить заражаемость до показателей, измеряемых двузначными цифрами. Теперь положение снова изменилось. «Дельта»-штамм приносит стране много проблем. В прошлом месяце недельные показатели заражаемости подскочили с 38 до 160 случаев на 100 тыс. жителей. Особенно плохо дело обстоит в столице — Лиссабоне. В связи с этим правительство ввело запрет на выход из дома в ночные часы.

В Великобритании «дельта»-штамм тоже способствовал резкому повышению заболеваемости. Несмотря на это, правительство позволило 60 тыс. зрителей присутствовать на последних играх Чемпионата Европы на стадионе Уэмбли и хочет снять почти все ограничительные меры в середине июля. Власти страны рассчитывают на то, что заражённые будут переносить заболевание в лёгкой форме благодаря вакцинации или молодому возрасту. После того как в последнее время в школах отсутствовало 8,5% детей и подростков, потому что они были заражены или сидели на карантине, с августа правила самоизоляции ослабляются: оставаться дома должны только те, у кого тест на коронавирус показал положительный результат.

Однако значительнее, чем в какой-либо другой европейской стране, заражаемость в последнее время поднялась на Кипре, продолжает немецкий телеканал. За последнюю неделю коронавирусом заразились почти 600 человек на каждые 100 тыс. населения. Правительство объясняет это, в первую очередь, молодёжными гуляниями и празднествами. 90% заражённых либо не вакцинировались, либо ещё не получили второй компонент вакцины. Кипр недавно снял почти все коронавирусные ограничения, но теперь некоторые из них были возвращены — например, снова введён лимит присутствующих на различных мероприятиях или в ресторанах.

Также ситуация с коронавирусом недавно обострилась в Люксембурге — за две недели заражаемость выросла с 10 до 160,3 случаев на 100 тыс. жителей за 7 дней. Заразился даже премьер-министр страны Беттель, на 4 дня попавший в больницу. В Люксембурге ещё действуют некоторые коронавирусные правила в гостиницах и ресторанах, а также обязательное ношение масок во многих общественных местах, отмечает N-TV.