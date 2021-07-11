 

Стоимость авиабилетов из РФ в Турцию упала на 6%

11.07.2021, 10:06, Новости дня
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Цены на авиабилеты в Турцию из РФ за последнюю неделю снизилась на 6% до 22,1 тыс. рублей, в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Как сообщили в сервисе, средний чек на авиабилеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

«Это данные на одного пассажира, туда-обратно. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась на 6% до 22,1 тысячи рублей», – добавили в Aviasales.

Ранее Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной.

Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром.



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