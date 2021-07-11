 

Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк

11.07.2021, 10:06, Новости дня
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В Шереметьево пассажир рейса Москва – Анталья из-за духоты в самолете открыл аварийный выход, сообщают СМИ.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», – рассказал «360» один из пассажиров, который находился на борту самолета.

Уточняется, что из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. После того, как пассажир открыл люк, вылет задержали еще больше, пассажирам пришлось просидеть на борту более двух часов.

Пассажиру, открывшему люк, грозит наказание за хулиганство.

Напомним, синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.

Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он – «король самолета», а также «выгонял всех вон». Немного позже авиакомпания Ryanair опровергла это сообщение.



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