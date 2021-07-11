 

Лидер компартии Молдавии призвал развивать отношения с Россией

11.07.2021, 10:06, Новости дня
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Лидер компартии и экс-президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что выступает за хорошие отношения с Россией как со стратегическим партнером.

«А отношения должны быть со всеми, и в первую очередь со стратегическими нашими партнерами. У нас есть договор о стратегическом партнерстве с РФ, другими странами, надо развивать эти отношения», – сообщил Воронин в ходе пресс-подхода после того, как проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Ранее Москва заявила о вмешательстве США и ЕС в предвыборную кампанию в Молдавии, а бывший молдавский президент, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон сообщил о планах Запада создать в республике антироссийское парламентское большинство.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что партия президента Молдавии Майи Санду, по прогнозу социологов, получит большинство мандатов и разбиралась, хорошо это или плохо для России.



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