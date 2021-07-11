 

В Тбилиси предъявили обвинение 16 нападавшим на журналистов, освещавших акцию ЛГБТ-сообщества

11.07.2021, 9:52, Новости дня
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“Следствие установило, что 5 июля во время митинга против “Тбилиси Прайд” на проспекте Руставели в Тбилиси обвиняемый препятствовал профессиональной деятельности журналиста “Формулы ТВ”, оскорблял его физически и словесно”, – отметили в релизе.

Одному фигуранту было предъявлено обвинение в нападении на оператора Общественного вещателя Грузии. Его задержали 8 июля в офисе организации “Сирцхвилиа”.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения были предъявлены 16 лицам, сообщило “Эхо Кавказа”. По решению суда для всех в качестве меры пресечения было избрано заключение.

По данным портала “Новости-Грузия”, правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.

Контекст:

5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.

6 июля в Тбилиси перед зданием парламента собрались люди на “молчаливую акцию” в поддержку ЛГБТ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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