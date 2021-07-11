 

В мире подтвердили почти 186,5 млн случаев COVID-19

11.07.2021, 9:52, Новости дня
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Умерло от коронавируса более 4 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (33,8 млн заболевших, 607,1 тыс. умерших);
Индия (30,8 млн заболевших, 408тыс. умерших);
Бразилия (19 млн заболевших, 533 тыс. умерших);
Франция (5,9 млн заболевших, 111,5 тыс. умерших);
Россия (5,7 млн заболевших, почти 140 тыс. умерших).

Украина в списке – на 17-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,6 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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