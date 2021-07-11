В СНБО решили, что создание реестра запрещенных сайтов – это устаревшая и неоправданная идея

Об этом пресс-служба СНБО проинформировала в Facebook 9 июля.

В Совете нацбезопасности назвали эту группу “площадкой для обмена мнениями и выработки конкретных решений по защите информационного пространства государства”. 8 июля она провела первое заседание.

Член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев заявлял в тот день, что СНБО принял “окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого “Укркомнадзора”. Тульев говорил, что он вошел в состав рабочей группы по вопросам технической реализации реестра.

В СНБО говорят, что все участники группы “от начала заседания” признали, что идея неоправданная.

“Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом “черных списков” нецелевым образом. Хотя звучали и совершенно неприемлемые предложения использования интернета только по “белым спискам”. Основной фокус решили сосредоточить на выработке механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защите отечественного информационного пространства. Таким образом, должны быть созданы прозрачные правила игры для всех участников рынка, а государство обеспечит интересы граждан по противодействию информационным угрозам”, – сказано в сообщении.

Реализовать решение предложили в рамках “небольшой подгруппы технических специалистов”.

“[Они] наработают предложения к проекту документа с описанием механизмов ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам, для дальнейшего изучения и согласования всеми участниками рабочей группы. За основу было предложено принять существующий совместный приказ СБУ и Госспецсвязи. Наработки рабочей группы будут использованы для внесения соответствующих нормативных изменений”, – добавили в СНБО.

В Совете нацбезопасности и обороны заверили, что в этом процессе будут учитывать опыт “демократических стран, где существуют и реализованы такие механизмы, которые не ограничивают права и свободы граждан, однако обеспечивают высокий уровень защиты от гибридных угроз”.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2280128852121054

Контекст:

15 мая 2017 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, соцсети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, сервисы mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”.

Позже санкции продлевали и расширяли. В частности, 2 мая 2018 года СНБО ввел новые и продлил старые санкции против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины, расширив список запрещенных сайтов.

4 февраля 2021 года Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации. В список попали российское агентство РБК, украинский сайт From-UA, блог-платформа LiveJournal и другие. Но 25 февраля уголовное производство, по которому суд вынес решение, закрыли.

Для регулирования деятельности информационных ресурсов, в том числе в интернете, был подготовлен законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа”. Он был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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