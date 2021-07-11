 

В Украине по программе “5–7–9%” выдали кредитов на 51,3 млрд грн – Шмыгаль

11.07.2021, 0:54, Новости дня
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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

На предыдущей неделе таких кредитов выдали на 1,4 млрд грн, большая часть из них – антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%, уточнил премьер.

Он рассказал также, что по программе “Доступная ипотека” кредиты под 7% выдали 526 украинцам. Речь идет об общей сумме в 448 млн грн.

“Также на стадии согласования находятся около 900 заявок на сумму более 730 млн грн. Все больше украинцев получают доступные квадратные метры. В ближайшей перспективе ожидается расширение инструментов доступной ипотеки за счет новых программ”, – добавил он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/374362734130936

Контекст:

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

По состоянию на 5 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками в рамках этой программы. В Кабмине говорят, что с начала программы банки-участники выдали 19 453 кредита на общую сумму 51,4 млрд грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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