 

Ученые снова назвали самую умную породу собак

11.07.2021, 0:52, Новости дня
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Проведя ряд исследований и практических тестов, ученые определили, что самой умной и сообразительной породой собак следует считать бордер-колли.

Всего для экспериментов были выбраны 40 различных пород домашних питомцев. Все они попали в пул только потому, что профессиональные кинологи назвали их в числе самых умных.

Во время тестов хозяева играли со своими собаками, повторяя названия разных игрушек. Затем собак просили принести игрушки, снова называя их так же, как во время игры. Оказалось, что бордер-колли способны были запомнить 37 названий. Это отличны результат для собаки, говорят специалисты. Впрочем, другие породы могут обойти их по иным параметрам, подозревают кинологи.



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