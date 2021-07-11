РФ очень внимательно следила за Sea Breeze 2021, но это не помешало выполнить план учений – ВМС Украины

“Во время учений Российская Федерация очень внимательно наблюдала за нашими действиями, но это не помешало нам выполнить план учений. Конфликтных ситуаций, которые помешали бы нам выполнить программу учений, не было”, – сказал он.

Во время церемонии закрытия учений 10 июля в Одессе заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль подчеркнул, что учения стали “четким предостережением” для России в том, что Украина “готовится дать достойный отпор”.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и продолжались до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак называл эти маневры самыми масштабными с 1997 года.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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