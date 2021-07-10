Саперы завершили разминирование Керченской крепости в Крыму

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершили работы по разминированию Керченской крепости в Крыму, обезвредив 5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиационные бомбы, сообщило МЧС.

«В Крыму завершены работы по разминированию Керченской крепости. Работы по поиску и извлечению взрывоопасных предметов проводились специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». <…> Обследована местность и акватория общей площадью 170 тыс. квадратных метров. При этом было найдено и обезврежено более 5 тыс. взрывоопасных предметов различного калибра», – говорится в сообщении в Telegram ведомства.

Отмечается, что специалисты извлекли и обезвредили более 4 тыс. артиллерийских боеприпасов, 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 минометных мин.

Керченская крепость – фортификационный объект XIX века, включает в себя множество подземных и надземных казематов и складов, представляет особую историко-культурную ценность. В Российской империи основной задачей укрепления была оборона пролива между Черным и Азовским морями. Перед началом Великой Отечественной войны в крепости хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов.