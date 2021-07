Эшли Барти впервые в карьере выиграла Wimbledon

Это ее первая победа на Wimbledon и второй в карьере титул чемпиона турниров Большого шлема.

Барти в финальном поединке победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову (она занимает восьмое место в рейтинге WTA). Матч продолжался один час 55 минут, закончился со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Запись финальной части игры и реакцию австралийки на победу показали в аккаунте Wimbledon. Авторы поста отметили, что победа в чемпионате – детская мечта Барти.

The moment @AshBarty’s childhood dreams all came true#Wimbledon pic.twitter.com/gxMxphj4qk

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Контекст:

Призовой фонд Wimbledon 2021 составляет £35 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина завершили выступление в одиночном разряде чемпионата 1 июля, сестры Надежда и Людмила Киченок в миксте – 8 июля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—