 

Состояние самого богатого человека побило исторический рекорд

10.07.2021, 21:12, Новости дня
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Основатель Amazon Джефф Безос стал богаче на 10,6 млрд долларов, его состояние достигло 212,4 млрд долларов.

Бывшая супруга бизнесмена Маккензи Скотт при этом стала богаче на 3,5 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

Акции Amazon несколько дней назад выросли на 5,9%, хотя Безос и покинул пост гендиректора компании в начале месяца. Рост акций обоснован отказом Пентагона от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) по облачному хранению данных, который должна была реализовывать Microsoft, но это не устраивало Amazon.

Компания Безоса подавала иск в суд, и сейчас предполагается, что Amazon станет исполнителем контракта.

Напомним, Безос покинул пост гендиректора Аmazon, его место занял Энди Джесси. Безос намерен уделять больше времени других активам, среди которых газета The Washington Post и космическая компания Blue Origin.



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