Учения Sea Breeze 2021 завершены. Началась подготовка к Sea Breeze 2022 – ВМС Украины

Це завершення #ExerciseSeaBreeze

Дякуємо нашим союзникам та партнерам за неймовірні навчання. Спільні зусилля щодо безпеки Чорного моря ніколи не були важливішими pic.twitter.com/XBbtbpyFSK

— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 10, 2021

Сегодня в Одессе и Херсоне состоялись торжественные церемонии закрытия учений, проинформировала пресс-служба Военно-морских сил Украины в Facebook.

“Наши корабли прошли более 12 тыс. миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, украинские и американские морские пехотинцы, военнослужащие Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины. Это еще раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО. Учения Sea Breeze завершены. Это еще одна наша маленькая общая победа, которая дает возможность быть вместе в море, в воздухе и на суше. Спасибо коллегам из 6-го флота США, а также остальным партнерам за поддержку и совместную организацию этих учений”, – сказал командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа на церемонии в Одессе.

Он отметил, что сила партнеров по учениям – в “единстве и общих взглядах и ценностях, которые защищают наши народы”.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль подчеркнул, что учения стали “четким предостережением” для страны-агрессора России в том, что Украина “готовится дать достойный отпор”.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1879202105616384

После церемонии в Одессе Неижпапа отправился в Херсон. Там церемония закрытия проходила на полигоне морской пехоты.

Руководитель учений от США капитан 1-го ранга Стюард Бауман подчеркнул, что совместные учения будут проводить и в будущем.

“Надеюсь, что в следующем году мы увидим еще больше участников”, – отметил он.

Пресс-служба ВМСУ уточнила, что Sea Breeze 2021 официально закончились и началась подготовка к учениям Sea Breeze 2022.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1879298632273398

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак называл эти маневры самыми масштабными с 1997 года.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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