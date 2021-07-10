 

На учениях Sea Breeze десантник с парашютом приземлился в море. Его искали более двух часов

10.07.2021, 19:30, Новости дня
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При отработке парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный резким порывом ветра парашютиста отнесло в море.

“В то время в морском компоненте была “свободная игра”. В этой фазе учений участники получают вводные внезапно, без предварительного согласования. Не имея времени на подготовку, экипажи кораблей и катеров должны с получением вводной реагировать немедленно, слаженно и эффективно. Тайминг выполнения учебных элементов абсолютно реалистичный, сжатый, направленный в том числе на предоставление своевременной помощи. […] Реагирование было мгновенным”, – описали ситуацию пограничники.

Десантника искали все силы морского и воздушного компонента учений Sea Breeze. В район поиска прибыл катер проекта “Гриф” Измаильского отряда морской охраны. Он обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километра к югу от острова Змеиный.

Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми его снарядили перед прыжком. Мужчину благополучно спасли, он чувствовал себя удовлетворительно.

“Поднятого на борт катера парашютиста экипаж гостеприимно напоил теплым чаем, помог упорядочить снаряжение и обсохнуть, а с прибытием в пункт базирования потерпевшего передали медикам для тщательного обследования”, – рассказали в ГПСУ.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и завершились сегодня, 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Маневры стали самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они проходили в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, а также в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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