 

Число случаев заражения штаммом коронавируса “Дельта” в Украине может увеличиться – главный санврач

10.07.2021, 19:30, Новости дня
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Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал каналу “Украина 24” 10 июля.

“Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на “Дельта”. Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться”, – сказал Кузин.

Контекст:

2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм “Дельта” зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением “Дельты”, а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 184,7 млн случаев заражения, умерло почти 4 млн человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 2,24 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 52,6 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,2 млн человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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