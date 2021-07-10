В Великобритании стартовали продажи Volkswagen ID.4 GTX

В Великобритании стартовали продажи электрического кроссовера Volkswagen ID.4 GTX.

Стоимость указанного транспортного средства на британском автомобильном рынке начинается от 48510 фунтов стерлингов (5 млн рублей). Это первая модель в новой линейке высокопроизводительных электромобилей GTX от немецкого бренда, которая станет электрическим эквивалентом бензиновых машин GTI.

В стандартной комплектации машина поставляется с 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодными фарами Matrix и спортивным обвесом с уникальным передним бампером и новым задним диффузором. Спортивный пакет Volkswagen добавляет регулируемый усилитель рулевого управления и пониженную спортивную подвеску.

Кроме того, имеются педали из нержавеющей стали, спортивные сиденья и новое спортивное рулевое колесо. Также есть бесключевой доступ, камера заднего вида, 12-дюймовый информационно-развлекательный комплекс, 5,3-дюймовый цифровой блок приборов и проекционный дисплей дополненной реальности.

Volkswagen ID.4 в исполнении GTX Max стоит от 55540 фунтов стерлингов (5,7 млн рублей). Эта вариация поставляется с множеством дополнительных функций, таких как адаптивные амортизаторы, трехзонный климат-контроль и пара спортивных сидений с электрической регулировкой, подогревом и массажем. Есть и другие системы помощи водителю, такие как ассистент движения в пределах заданной полосы, боковой ассистент и камера для парковки на 360 градусов.

Машина базируется на платформе MEB от Volkswagen Group. Автомобилю полагаются два электрических агрегата, которые суммарно выдают 295 лошадиных сил. Максимальная скорость транспортного средства составляет 180 километров в час. Запас хода стандартной комплектации равен 480 километрам. Более дорогая вариация проезжает на одном заряде порядка 465 километров.