Хакеры парализовали компьютерную сеть одного из регионов Германии

В германском округе Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт) компьютерная сеть оказалась парализована на две недели после хакерской атаки. В регионе объявили режим ЧС.

Злоумышленники использовали вирусы-вымогатели, власти не могут выплачивать социальные пособия и обрабатывать обращения из-за атаки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Для расследования ситуации подключили Федеральное управление информационной безопасности (BSI). Режим ЧС объявили для облегчения бюрократических процедур в сложившихся обстоятельствах.

«Наша работа почти полностью парализована, так будет и на следующей неделе», – отметил представитель властей округа, в котором живут около 157 тыс. человек.

В начале июля одна из крупнейших сетей шведских супермаркетов Coop Sweden подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить обслуживание в 800 магазинах.