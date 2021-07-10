 

Страны G20 договорились о налоге на международные корпорации

10.07.2021, 19:24, Новости дня
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Участники встречи министров финансов и руководителей центробанков стран G20 поддержали международную налоговую реформу, которая введет минимальный налог на доходы транснациональных корпораций.

«После многих лет дискуссий и на основе прогресса, достигнутого в прошлом году, мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре», – цитирует РИА «Новости» коммюнике по итогам трехдневных переговоров G20.

В начале июля 130 государств решили присоединиться к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций, об этом заявляла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



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