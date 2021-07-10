Хакеры взломали железную дорогу Ирана. На станциях показали номер телефона верховного лидера Али Хаменеи – СМИ

Reuters пишет, что хакеры вывели на электронные табло пассажирских станций номер телефона верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в качестве номера, по которому можно позвонить для получения информации.

Кибератака могла повлиять на работу билетных касс, веб-сайта национальной железной дороги и грузовые перевозки. В стране возник “беспрецедентный хаос на железнодорожных станциях”, продажу билетов задерживали или отменяли, говорится в сообщении.

Главный менеджер по связям с общественностью железнодорожной компании Садег Сокри в комментарии иранскому изданию Khabar Online сказал, что атака не повлияла на пассажирские, грузовые и междугородние перевозки. Произошел сбой в коммерческой зоне железнодорожной компании, указало агентство ISNA.

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