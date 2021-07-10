 

Хакеры взломали железную дорогу Ирана. На станциях показали номер телефона верховного лидера Али Хаменеи – СМИ

10.07.2021, 18:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Reuters пишет, что хакеры вывели на электронные табло пассажирских станций номер телефона верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в качестве номера, по которому можно позвонить для получения информации.

Кибератака могла повлиять на работу билетных касс, веб-сайта национальной железной дороги и грузовые перевозки. В стране возник “беспрецедентный хаос на железнодорожных станциях”, продажу билетов задерживали или отменяли, говорится в сообщении.

Главный менеджер по связям с общественностью железнодорожной компании Садег Сокри в комментарии иранскому изданию Khabar Online сказал, что атака не повлияла на пассажирские, грузовые и междугородние перевозки. Произошел сбой в коммерческой зоне железнодорожной компании, указало агентство ISNA.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / «Ни свободные, ни честные» — в ЕС не признали выборы в Белоруссии

06.06 / В Украине за сутки подтвердили менее тысячи случаев COVID-19

14.07 / В Кремле заявили о «более важном» смысле увеличения НДФЛ для богатых

09.03 / Аслунд прокомментировал конфликт с Мендель

03.01 / В большинстве областей ожидается туман – Укргидрометцентр

25.12 / ЮАР отвергает утверждение, что ее вариант Covid более опасен, чем британский штамм

09.07 / Президенты США и Мексики подписали совместную декларацию о сотрудничестве

22.11 / Журналист смог подключиться к секретной видеоконференции министров обороны стран Евросоюза

15.10 / В КНР сочли провокацией проход эсминца США через Тайваньский пролив

04.08 / Экс-соперник Лукашенко попросил помощи у лидеров 32 стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика