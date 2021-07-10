Добрынин подарил супруге золотой браслет за 200 тыс. грн

9 июля Квитковой исполнилось 23 года. Ранее девушка уже хвасталась одним из подарков – супруг преподнес ей автомобиль Mercedes-Benz GLE 2021 года за 2 млн грн.

Однако одной машиной дело не ограничилось. Блогерша также получила браслет от французского ювелирного дома Cartier из коллекции Juste un Clou. Судя по информации на сайте ювелирного дома, такой браслет стоит $7,5 тыс. (200 тыс. грн).

Фото: nikitadobrynin / Instagram

Контекст:

Весной 2019 года Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта “Холостяк” на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).

В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын.

Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

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