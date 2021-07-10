 

Папа римский возвращается к работе после операции, воскресную молитву прочтет из клиники – Ватикан

10.07.2021, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом говорится в заявлении директора пресс-службы Святого престола Маттео Бруни, опубликованном 10 июля.

“День папы Франциска прошел спокойно, с ожидаемым клиническим прогрессом. Его анализы крови удовлетворительные, и он продолжает предписанное лечение. Он постепенно возвращается к работе и продолжает прогуливаться в коридоре апартаментов”.

После плановой операции у папы римского повышалась температура, но это длилось недолго, она уже нормализовалась, отмечал Бруни 9 июля.

11 июля молитву “Ангел Господень” Франциск будет читать с 10-го этажа Университетской клиники имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, уточнил спикер Святого престола.

Контекст:

Врачи клиники Джемелли в прошлом оперировали папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удаляли доброкачественную опухоль в толстой кишке.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / В РПЦ рекомендовали пожилым гражданам не идти в храм в Рождество

04.07 / Представитель МакSим рассказала о ее состоянии

31.10 / Der Spiegel – санкции стали выражением политической беспомощности Запада

01.05 / Кравчук считает, что в истории с Украиной России “не хватает элементарного ума”

06.07 / Одиночество Валентины Клягиной: почему звезда советского кино 10 лет не видела сына

18.09 / В США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса

09.07 / Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса “лучшая”

25.08 / Минобороны скорректировало гособоронзаказ

08.07 / НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам

11.04 / В МИД РФ призвали США обуздать политику Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика