Папа римский возвращается к работе после операции, воскресную молитву прочтет из клиники – Ватикан

Об этом говорится в заявлении директора пресс-службы Святого престола Маттео Бруни, опубликованном 10 июля.

“День папы Франциска прошел спокойно, с ожидаемым клиническим прогрессом. Его анализы крови удовлетворительные, и он продолжает предписанное лечение. Он постепенно возвращается к работе и продолжает прогуливаться в коридоре апартаментов”.

После плановой операции у папы римского повышалась температура, но это длилось недолго, она уже нормализовалась, отмечал Бруни 9 июля.

11 июля молитву “Ангел Господень” Франциск будет читать с 10-го этажа Университетской клиники имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, уточнил спикер Святого престола.

Контекст:

Врачи клиники Джемелли в прошлом оперировали папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удаляли доброкачественную опухоль в толстой кишке.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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