 

МВД получило пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters

10.07.2021, 15:54, Новости дня
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Это четвертый вертолет H-225, он будет привлечен к выполнению задач подразделениями Нацгвардии Украины.

“Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий”, – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что Украина до конца года должна получить 28 вертолетов в рамках формирования и развития системы авиационной безопасности МВД.

Контекст:

В МВД проинформировали, что Украина уже получила от Airbus Helicopters 14 вертолетов: два Н-125 для Госпогранслужбы, два Н-145 для Нацполиции и 10 Н-225 (шесть – для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, четыре – для Нацгвардии).

Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters 14 июля 2018 года.

По данным МВД, стоимость 55 вертолетов Airbus Helicopters составляет около €551 млн.

В декабре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Кабмин Украины 17 марта 2021 года поддержал инициативу Министерства внутренних дел и Минздрава о создании Единого аэромедицинского пространства. Проект предусматривает внедрение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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