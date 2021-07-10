“В лифте и вульгарной позе?” Волочкова развела ноги в новой фотосессии

“Желаю вам прекрасных выходных. А мое сердце вновь наполнилось новым свежим светлым чувством”, – подписала балерина фото.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ну не леди. В лифте в вульгарной позе? Вы ж, типа, балерина”, – прокомментировала kosarevasvet.

“Гармонично, стильно и красиво”, – считает bortnovskaia1974.

“Обувь наконец то нормальная. Но ноги опять вытянула”, – написала ls824852.

“Настя, это полностью Ваш образ: костюм и элегантная обувь! Это просто Ваш образ на 100000%”, – подчеркнула yulaprokhorova.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

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