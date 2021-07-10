 

Смартфоны Samsung получат водяное охлаждение

10.07.2021, 15:52, Новости дня
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Напомним, что еще пять лет назад «Самсунг» экспериментировал с водяным охлаждением в смартфонах. Тогда на рынок пытались вывести новую для 2016 года модель Galaxy S7, но дело как-то не пошло.

Теперь Samsung снова решил применить аналогичную систему в новой модели, которая должна появиться с водяным охлаждением в будущем году.

По словам экспертов, водяное охлаждение для мобильного гаджета – это уже не дополнительная опция, а обязательное условие, если вы хотите создать по-настоящему мощное игровое устройство. С нынешними процессорами при большой нагрузке, которую требуют видеоигры, обычной системы охлаждения недостаточно. Кстати, другие производители уже успешно применяют это решение



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