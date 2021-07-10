«Сбербанк» решил издавать видеоигры для консолей

Одна из крупнейших финансовых организаций РФ – «Сбербанк» – решила переквалифицироваться в издателя видеоигр для консолей. Новое направление бизнеса будет поручено особому подразделению банка – SberGame.

Таким образом, «Сбербанк России» откроет свое издательства для создания и распространения видеоконтента. Также стало известно, что финучреждение займется запуском своего интернет-магазина игрового контента.

По словам специалистов, доступ к новым ресурсам автоматически получат все интернет-пользователи, зарегистрированные на официальном сайте «Сбербанка». О дате начала работы нового направления администрация финучреждения сообщит дополнительно. Разработчики обещают широкий выбор различных игр.