 

Глава офиса президента Украины обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

10.07.2021, 15:26, Новости дня
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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон, совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2021», проект «Северный поток – 2».

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонную беседу с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд. Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США», – говорится в сообщении на сайте офиса.

Отмечается, что среди прочего Ермак и Нуланд обсудили прогресс украинских реформ и «угрозы проекта «Северный поток– 2». Кроме того, обсуждались вопросы безопасности на украинских границах.

«Андрей Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений «Запад-2021». Заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», – добавили в офисе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон перенес визит Владимира Зеленского в США на месяц. Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе.



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