 

Bloomberg – новая вспышка COVID-19 вынуждает Южную Корею вводить максимальный уровень ограничений

10.07.2021, 14:00, Новости дня
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На фоне всплеска заражений в Сеуле и его окрестностях южнокорейские власти решили ужесточить борьбу с коронавирусом до наивысшего уровня. В ближайшие дни они планируют запретить все публичные собрания и встречи более двух человек, пишет Bloomberg.

Где сосредоточен последний всплеск коронавируса?

ЮКЁН ЛИ, корреспондент Bloomberg: В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост случаев заражений, особенно в Сеуле и в окружающих районах. Количество случаев превышает 1000 человек в день. И это первый подобный всплеск с зимы, с января текущего года, что вынудило правительство принять меры и повысить уровень социальной дистанции до наивысшего значения. 

Этот шаг не подразумевает полной приостановки экономической деятельности, но вводит строгое ограничение на частные сборища с участием трёх или более человек. То есть после шести вечера (12 июля. — ИноТВ) людям запретят посещать публичные собрания или другие частные встречи, на которых присутствуют трое или более человек.

Да, я понимаю, что это очень серьёзные ограничения. Расскажите нам немного о том, какими могут быть экономические последствия с учётом того, что мы имеем там дело с наивысшим четвёртым уровнем (мер борьбы с коронавирусом. — ИноТВ)?

ЮКЁН ЛИ: Потенциальный урон для экономики может быть более тяжёлым, чем он был ранее при третьей волне вируса. Дело в том, что в этот раз многие случаи заражения приходятся на Сеул, в первую очередь на его крупный район Каннамгу, и затрагивают 20—30-летних людей, которые ещё не привились и ведут наиболее активную социально-экономическую жизнь.

Намного больше случаев заражений было выявлено в магазинах, ресторанах по сравнению с третьей волной. Тогда многие заражались в тюрьмах, роддомах или больницах. Поэтому удар по экономике в этот раз может оказаться гораздо серьёзнее. Однако если правительству удастся сдержать заражения с помощью более строгих мер социальной дистанции раньше, чем ожидается, то этот урон может оказаться временным.  

Мы уже видели, что сегодня курс акций (южнокорейских компаний. — ИноТВ) снизился. В начале торгов на бирже котировки были на один процент ниже обычного, потому что акции многих ретейлеров и вновь открывшихся предприятий теряют свои позиции.

Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.            



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