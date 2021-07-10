Керри приедет в Москву для обсуждения «глобальных климатических амбиций»

На следующей неделе в Москву приедет спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, пишет The Hill. В ходе предстоящего визита он, как отмечается в статье, намерен обсудить с российскими официальными лицами «глобальные климатические амбиции».



Reuters

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри на следующей неделе посетит Москву, чтобы пообщаться с официальными лицами о «глобальных климатических амбициях», пишет The Hill.

Эта поездка состоится 12—15 июля, говорится в коротком сообщении Госдепартамента. Как отмечает издание, информация о предстоящей встрече появилась на фоне царящих между двумя странами разногласий по множеству вопросов.

Между тем в апреле этого года РФ приняла участие в саммите по вопросам климата, организованном Белым домом. Тогда президент Байден, по его собственному признанию, был «обрадован» тем, что российский лидер Владимир Путин призвал к сотрудничеству с другими странами в вопросе сокращения выбросов углекислого газа.

«Соединённые Штаты надеются на сотрудничество с Россией и другими странами в этом направлении, — заявил тогда глава Белого дома. — Это многообещающе».

По данным Associated Press, Китай и США являются мировыми лидерами по выбросам парниковых газов. РФ по этому показателю занимает четвёртое место, на котором она оказалась из-за своей зависимости от угля.

Встреча Джона Керри с российскими официальными лицами в Москве пройдёт на фоне напряжённых отношений между двумя странами, в частности, после нескольких громких кибератак, связанных с российской стороной.